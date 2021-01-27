Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin taciz ve tecavüz skandallarıyla parti içindeki kadınların geleceklerini çalmaları ile ilgili olaylar büyüyor.

Parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın 2016'da kendisine zorla tecavüz ettiğini, ardından hamile kaldığını ve darp edilmesi sonucu bebeğini düşürdüğünü iddia etmişti.

"BOYNUMU SIKARAK BOĞMAYA ÇALIŞTI"

Türkiye'yi sarsan olayın mağduru Nurcan Y., şunları söyledi: "Tecavüze uğradıktan sonra adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikâhla evlendim. O dönemde ailem, Kenan Yıldız ile olmama çok karşı çıkmıştı.

Ama ben dinlemedim. 3-4 yıl boyunca hep oyaladı beni. Eşinden ayrılmasını istedim, kabul etmedi. Yanıma geldiğinde beni olur olmaz döverdi. Bir keresinde boynumu sıkarak boğmaya çalıştı. Yumruk atıp kollarımı burktu. Sonrasında vücudumda morluklar oluşmaya başladı."

KILIÇDAROĞLU SESSİZ KALDI

Parti yönetiminin kendisine sahip çıkmadığını dile getiren mağdur kadın, şöyle devam etti:

"Ailem Ankara'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşadıklarımı anlatan bir dosya götürdü.

Bir yanıt alamadık. İl yönetimine defalarca dilekçe gönderdim. Oradan da sonuç alamadım. 15 yıldır üyesi olduğum partim bana sahip çıkmadı. 'Alan memnun veren memnun' diyerek yaşananların üstünü örttüler."

Çok zor günler geçirdim, geleceğimi çaldılar. Benim onurum, gururum, şerefimi ayaklar altına aldılar. Utanıyorum tüm bu yaşananlardan"

Mağdur kadın, "zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme", "ölümle tehdit" ve "evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama" suçlamasıyla Yıldız hakkında dava açmıştı.

Yıldız ise iddialara yanıt vermedi.