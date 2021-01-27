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    • 27.01.2021 07:45
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    Son dakika: Zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme! 'deki skandala sessiz kaldı

    Son dakika haberi... 'nin taciz ve tecavüz skandallarıyla parti içindeki kadınların geleceklerini çalmaları ile ilgili olaylar büyüyor. İlçe Başkanı 'ın tecavüzüne uğrayan üye . yaşadıklarını anlatan bir dosyayı 'na götürdüklerini fakat bir yanıt alamadıklarını söyledi.

    Son dakika haberi... 'nin taciz ve tecavüz skandallarıyla parti içindeki kadınların geleceklerini çalmaları ile ilgili olaylar büyüyor.

    Parti üyesi ., İlçe Başkanı 'ın 2016'da kendisine zorla tecavüz ettiğini, ardından hamile kaldığını ve darp edilmesi sonucu bebeğini düşürdüğünü iddia etmişti.

    "BOYNUMU SIKARAK BOĞMAYA ÇALIŞTI"
    'yi sarsan olayın mağduru Nurcan Y., şunları söyledi: "Tecavüze uğradıktan sonra adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikâhla evlendim. O dönemde ailem, Kenan Yıldız ile olmama çok karşı çıkmıştı.

    Ama ben dinlemedim. 3-4 yıl boyunca hep oyaladı beni. Eşinden ayrılmasını istedim, kabul etmedi. Yanıma geldiğinde beni olur olmaz döverdi. Bir keresinde boynumu sıkarak boğmaya çalıştı. Yumruk atıp kollarımı burktu. Sonrasında vücudumda morluklar oluşmaya başladı."

    KILIÇDAROĞLU SESSİZ KALDI
    Parti yönetiminin kendisine sahip çıkmadığını dile getiren mağdur kadın, şöyle devam etti:

    "Ailem Ankara'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşadıklarımı anlatan bir dosya götürdü.

    Bir yanıt alamadık. İl yönetimine defalarca dilekçe gönderdim. Oradan da sonuç alamadım. 15 yıldır üyesi olduğum partim bana sahip çıkmadı. 'Alan memnun veren memnun' diyerek yaşananların üstünü örttüler."

    Çok zor günler geçirdim, geleceğimi çaldılar. Benim onurum, gururum, şerefimi ayaklar altına aldılar. Utanıyorum tüm bu yaşananlardan"

    Mağdur kadın, "zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme", "ölümle tehdit" ve "evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama" suçlamasıyla Yıldız hakkında dava açmıştı.

    Yıldız ise iddialara yanıt vermedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme! CHP'deki skandala Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kaldı