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    • 28.01.2021 06:59
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    Son dakika: Yine estetik yeniden skandal! Ruhsatsız hastanede ameliyat oldu kabusu yaşıdı

    Son dakika haberi... Birçok insan estetik ameliyatı olmak için bıçak altına yatarak vücudunda değişiklik yapmak istiyor. Fakat estetik ameliyat olurken hastanelerin bu konuda ruhsatının olması, doktorun tecrübeli olması gibi önemli hususlar gözardı ediliyor. 'da 43 yaşındaki bir kadın göğüs estetiği yaptırdıktan hemen sonra vücudunun iltihap topladığını fark etti. Soluğu mahkemede aldı.

    Yine estetik yeniden skandal!

    Son dakika haberi... Birçok insan estetik ameliyatı olmak için bıçak altına yatarak vücudunda değişiklik yapmak istiyor. Fakat estetik ameliyat olurken hastanelerin bu konuda ruhsatının olması, doktorun tecrübeli olması gibi önemli hususlar gözardı ediliyor.

    İstanbul'da 43 yaşındaki bir kadın göğüs estetiği yaptırdıktan hemen sonra vücudunun iltihap topladığını fark etti. Soluğu mahkemede aldı.

    İstanbul'da 43 yaşındaki N.T. göğüs estetiği yaptırmak için geçtiğimiz yıllarda ünlü estetik cerrahı Ö.A'nın muayenehanesine gitti. İddiaya göre doktor söz konusu operasyonu Şişli'deki özel bir hastanede gerçekleştirdi.

        İYİLEŞMEK YERİNE KÖTÜLEŞTİ
        5 saatlik ameliyatın ardından taburcu edilen kadına operasyonun gayet başarılı geçtiği ve bacağına ek bir parça konulduğu söylendi. N.T.'ye giymesi için bir de özel iç çamaşırı verildi.

        Ameliyat sonrası düzenli olarak pansumana giden genç kadının iddiaya göre iyileşmesi gereken rahatsızlıkları tam tersine şiddetli şekilde artarak devam etti ve kapanması gereken dikişlerden iltihaplar aktı.

        İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU
        Doktorla yeniden görüşen N.T.'ye 15 dakika süren küçük bir operasyon daha gerçekleştirilmesi gerektiği söylendi. İkinci kez ameliyat masasına yatan genç kadın taburcu oldu ancak doktor, o hastanede çalışmadığı için N.T.'ye rapor yazamadı.

            Ameliyat sonrası yeniden dayanılmaz acılar çeken N.T., başka bir hastaneye başvurdu.

            DİKİŞLER YANLIŞ ATILMIŞ!
            Göğüs ameliyatında dikişlerin yanlış atıldığı, bu nedenle protezin kayıp iltihap kapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine N.T. protezleri çıkarttırıp doktor Ö.A.'dan şikâyetçi oldu.


            SORUŞTURMA AÇILDI
            N.T., avukatı Koray Özdoğan aracılığıyla yaptığı araştırmada hastanenin o dönem estetik ve plastik branşının faaliyet belgelerinin bulunmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

                İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan N.T., doktorun hiçbir iltisakı bulunmayan hastanede ameliyat gerçekleştirerek hayatını riske attığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

                Dilekçesinde, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgi talebi sonrası hastanenin faaliyet izin belgesinin bulunmadığını belirten raporu dosyaya ekleyerek doktorun 'Görevi Kötüye Kullanma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Yaralama' suçlarını işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Ö.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
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