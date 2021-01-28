Son dakika: Yine estetik yeniden skandal! Ruhsatsız hastanede ameliyat oldu kabusu yaşıdı

Son dakika haberi... Birçok insan estetik ameliyatı olmak için bıçak altına yatarak vücudunda değişiklik yapmak istiyor. Fakat estetik ameliyat olurken hastanelerin bu konuda ruhsatının olması, doktorun tecrübeli olması gibi önemli hususlar gözardı ediliyor.
İstanbul'da 43 yaşındaki bir kadın göğüs estetiği yaptırdıktan hemen sonra vücudunun iltihap topladığını fark etti. Soluğu mahkemede aldı.
İstanbul'da 43 yaşındaki N.T. göğüs estetiği yaptırmak için geçtiğimiz yıllarda ünlü estetik cerrahı Ö.A'nın muayenehanesine gitti. İddiaya göre doktor söz konusu operasyonu Şişli'deki özel bir hastanede gerçekleştirdi.