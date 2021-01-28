Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu:
Terör örgütünün şehir eşkıyalarına 'arkadaş' diyenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor.
Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir.
CHP Genel Başkanı akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti'ye saldırmaktadır. Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönmüş durumdadır.
Bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır.
Bunlar erken seçim diyorlar ya. Sanıyorlar ki oradan bir şeyler toparlarız. Buradan size ekmek yok. Sabrın varsa, Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin.
BATI IRKÇI YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
YİK, Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. "Batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı" konusunun ele alındığı toplantıda Erdoğan, "Batı'nın uzunca bir süre arkasına saklandığı demokrasi, özgürlük, insan hakları makyajı döküldükçe, ırkçı, ayrımcı, barbar ve vandal yüzü kendini belli etmeye başladı" dedi.
ELON MUSK'LA UZAY ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.