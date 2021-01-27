Toplantıya, kurul üyeleri, İsmail Kahraman (sol 4), Cemil Çiçek (sol 3), Köksal Toptan (sağ 3), Mehmet Ali Şahin (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan (solda), Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı (sol 2) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) da katıldı.