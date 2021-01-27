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    • 27.01.2021 20:07
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    Son dakika: toplantısı sonrası yazılı açıklama

    Gelen son dakika haberine göre, toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "'da yükselişe geçen İslam düşmanlığı konusu ele alındı." denildi.

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

    Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanlığı konusu ele alındı. Başkan Erdoğan Batı'nın ırkçı yüzünü belli ettiğini vurguladı." denildi.

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    Toplantıya, kurul üyeleri, İsmail Kahraman (sol 4), Cemil Çiçek (sol 3), Köksal Toptan (sağ 3), Mehmet Ali Şahin (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan (solda), Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı (sol 2) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) da katıldı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama