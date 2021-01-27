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    • 28.01.2021 15:02
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    'nde Başkan Erdoğan'a hakaret! Soruşturma başlatıldı

    'nde bir öğretim görevlisinin hazırladığı final sınavı sorularında Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren cümleler gündemi sarstı. ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinden olduğu anlaşılan sorularından birinde, "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplarından birinde "'e sor" şıkkı yer alıyor. Marmara Üniversitesi, öğrencilere yöneltilen final sınavı sorularında Başkan Erdoğan'a yönelik göndermeli ifadeler kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

    Marmara Üniversitesi'nde Başkan Erdoğan'a hakaret!

    Marmara Üniversitesi'nde Bülent N. N. isimli azılı bir muhalif olduğu anlaşılan öğretim görevlisinin Başkan Erdoğan'a karşı hazırladığı hakaret içerikli final soruları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepki çekti.

    Sorularda Türkiye'nin en başarılı lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Tayyip" adıyla bahsederek, aklınca küçük düşürmek isteyen azılı muhalif akademisyenin nefret dolu dili şok etti.

    SINAVDA "TAYYİP'E SOR" ŞIKKI

    İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinden olduğu anlaşılan sorularından birinde, "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplarından birinde "Tayyip'e sor" şıkkı yer alıyor.

    BÖYLE AKADEMİSYEN Mİ OLUR: EN İYİSİNİ TAYYİP BİLİR

    Bir diğer soruda da "Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimi refahı serbest ticaret ile yükselir" sorusunun şıklarında birinde de "Tayyip her zaman kazanır" ifadesi yer alıyor.


    BAKAN VARANK SERT ÇIKTI
    Söz konusu skandala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Varank, "Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!" açıklamasında bulundu.

    DERHAL GÖREVDEN ALIN

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        Rezilliği gerçekleştiren akademisyene kamuoyunda sert tepkiler yükselirken, hastalıklı şüphelinin görevden alınması isteniyor...




        MARMARA ÜNİVERSİTESİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
        Marmara Üniversitesi, Nomer hakkında idari soruşturma başlattığını duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden bir öğretim elemanının 2547 sayılını kanunun 40'a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Introduction to Economics I dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır."

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