Marmara Üniversitesi'nde Bülent N. N. isimli azılı bir muhalif olduğu anlaşılan öğretim görevlisinin Başkan Erdoğan'a karşı hazırladığı hakaret içerikli final soruları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepki çekti.
KAMUOYU DUYURUSU 📢 pic.twitter.com/K9OFPWg6in— Marmara Üniversitesi 🏡#HayatEveSığar (@marmaraunv) January 28, 2021
Sorularda Türkiye'nin en başarılı lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Tayyip" adıyla bahsederek, aklınca küçük düşürmek isteyen azılı muhalif akademisyenin nefret dolu dili şok etti.
SINAVDA "TAYYİP'E SOR" ŞIKKI
İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinden olduğu anlaşılan sorularından birinde, "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplarından birinde "Tayyip'e sor" şıkkı yer alıyor.
BÖYLE AKADEMİSYEN Mİ OLUR: EN İYİSİNİ TAYYİP BİLİR
Bir diğer soruda da "Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimi refahı serbest ticaret ile yükselir" sorusunun şıklarında birinde de "Tayyip her zaman kazanır" ifadesi yer alıyor.
BAKAN VARANK SERT ÇIKTI
Söz konusu skandala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Varank, "Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!" açıklamasında bulundu.
Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada.— Mustafa Varank (@varank) January 28, 2021
Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur! https://t.co/hW74ixRNGe
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