

BUNUN ADI BEŞİNCİ KOL FAALİYETİDİR

Milletle gönül bağı kurmak yerine afedersiniz Stokholm sendromu diyerek milleti aşağıladılar. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi olacak' serzenişiyle içlerindeki kini ortalığa saçtılar. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar.

Bugün devletin valisine kaymakamına askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. CHP Genel Başkanı akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti'ye saldırmaktadır.



YALAN VE İFTİRA ÜRETİM MERKEZİ

Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönmüş durumdadır. CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. 2023 seçimleri CHP'nin rövanşist siyasetinin tasviye edildiği bir dönem olacaktır.