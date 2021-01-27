Z KUŞAĞI NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasında bahsettiği Z kuşağı 1990'ların son yılında başlayarak 2000 yılında doğanları kapsıyor. Son yıllarda sık sık gündeme gelen Z kuşağı 1980-90'larda yaşamadığı için Türkiye'nin eski, kötü günlerini bilmiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN SSK ZAMANI VE SAVAŞ AY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında şimdiki adı SGK olan SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı. O dönemlerde hastanelerde SSK'lı olanlar ilaç bulmakta zorlanıyorlardı. Gerekli ödemeleri yapmayanlar ise hastanelerde rehin kalıyordu. Temel görevi insanlara şifa dağıtmak olan SSK hastaneleri bunun tam aksine mikrop saçıyordu. Usta gazeteci Savaş Ay ise o yıllarda A Takımı programında hem SSK hastanelerindeki içler acısı durumu gözler önüne seriyordu hem de Kılıçdaroğlu'nu programa alarak bu durumla ilgili sorular soruyordu.