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    • 27.01.2021 13:41
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    SON DAKİKA: Başkan : 'in döneminde ölülerimizin bile rehin kaldığını Z kuşağına anlatmamız lazım

    Son dakika haberi: Başkan , Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Başkanı 'nun Müdürü olduğu zamanda ölülerin bile hastanelerde rehin kaldığını belirtti ve o dönemleri bilmeyen Z kuşağına acı gerçeklerin çok iyi anlatılması gerektiğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında Genel Müdürlüğü yaptı. O dönemde SSK hastanelerinin içler acısı halini gazeteci yaptığı programlarla sık sık gündeme getirmişti.

    takvim.com.tr

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, konuşmasında Z kuşağıyla ilgili de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerinin durumunun gençlere anlatılması gerektiğini ifade etti.

    Başkan Erdoğan şunları söyledi:

    "Z KUŞAĞI BİLMEZ, ÖLÜLERİMİZ BİLE REHİN ALINIYORDU"
    "Düşünebiliyor musunuz? Hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Kimin dönemi bay Kemal'in dönemi. Bunları bu ülkede yaşadık fakat Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları anlatmamız lazım. Bu bay Kemal işte SSK gibi önemli bir kurumun başında olduğu dönemlerde malesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.

    "OKMEYDANI'NDAN YAKINLARIMIN ÇOK CİDDİ YAŞADIKLARI OLDU"
    Şu anda Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi benim oturduğum semte yakın bir yerdeydi. O zamanlar Okmeydanı Şehir Hastanesiydi. Yakınlarımın çok ciddi yaşadıkları oldu. Oradan ölülerini alamıyorlardı. Bay Kemal o zaman SSK'nın başındaydı. Şimdi biz Cemil Taşçıoğlu Hastanesi ile bunlara ders veriyoruz fakat bunlarda ders alabilecek kabiliyet yok."

        Z KUŞAĞI NEDİR?
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasında bahsettiği Z kuşağı 1990'ların son yılında başlayarak 2000 yılında doğanları kapsıyor. Son yıllarda sık sık gündeme gelen Z kuşağı 1980-90'larda yaşamadığı için Türkiye'nin eski, kötü günlerini bilmiyor.

        KILIÇDAROĞLU'NUN SSK ZAMANI VE SAVAŞ AY
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında şimdiki adı SGK olan SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı. O dönemlerde hastanelerde SSK'lı olanlar ilaç bulmakta zorlanıyorlardı. Gerekli ödemeleri yapmayanlar ise hastanelerde rehin kalıyordu. Temel görevi insanlara şifa dağıtmak olan SSK hastaneleri bunun tam aksine mikrop saçıyordu. Usta gazeteci Savaş Ay ise o yıllarda A Takımı programında hem SSK hastanelerindeki içler acısı durumu gözler önüne seriyordu hem de Kılıçdaroğlu'nu programa alarak bu durumla ilgili sorular soruyordu.
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