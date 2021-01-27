Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, konuşmasında Z kuşağıyla ilgili de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerinin durumunun gençlere anlatılması gerektiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Z KUŞAĞI BİLMEZ, ÖLÜLERİMİZ BİLE REHİN ALINIYORDU"
"Düşünebiliyor musunuz? Hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Kimin dönemi bay Kemal'in dönemi. Bunları bu ülkede yaşadık fakat Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları anlatmamız lazım. Bu bay Kemal işte SSK gibi önemli bir kurumun başında olduğu dönemlerde malesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.
"OKMEYDANI'NDAN YAKINLARIMIN ÇOK CİDDİ YAŞADIKLARI OLDU"
Şu anda Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi benim oturduğum semte yakın bir yerdeydi. O zamanlar Okmeydanı Şehir Hastanesiydi. Yakınlarımın çok ciddi yaşadıkları oldu. Oradan ölülerini alamıyorlardı. Bay Kemal o zaman SSK'nın başındaydı. Şimdi biz Cemil Taşçıoğlu Hastanesi ile bunlara ders veriyoruz fakat bunlarda ders alabilecek kabiliyet yok."