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    • 27.01.2021 13:31
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    Son dakika: : Yakalanan 12 DEAŞ'lıdan birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi

    Son dakika haberine göre , 31 Aralık 2020'de 'den yasa dışı yollarla 'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığının tespit edildiğini duyurdu.

    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı!

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da konuşlu Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 kişi yakalanmış ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. 5'i Rusya, 4'ü Özbekistan, 3'ü de Kırgızistan uyruklu olan şahısların DEAŞ'lı teröristler oldukları belirlenmişti. Yapılan kapsamlı inceleme sonucu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi" denildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Yakalanan 12 DEAŞ'lıdan birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi