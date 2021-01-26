Çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.