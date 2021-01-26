ABD Merkez Komutanlığı CETCOM resmi Twitter hesabı üzerinden bir skandala imza attı.
ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'li teröristlere övgüler yağdırdı.
TERÖRİSTLERE ÖVGÜ İLE KOBANİ KUTLAMASI
Marotto, İngilizce ve Kürtçe yaptığı paylaşımlarda, "Bugün Kobani Kurtuluş Günü. 26 Ocak 2015'te Kürt savaşçılar, Kobani'yi kurtardı ve IŞİD'in yenilmez olmadığını gösterdi. Güvenilir ve yetenekli bir ortak örneği oldukları için Kürtleri tebrik ediyoruz" ifadeleriyle Terör örgütü PKK'nın suriye uzantısu SDG'yi meşrulaştırdı ve övgüler dizdi.
CENTCOM'DAN KUTLAMA MESAJI
Marotto'nun bu paylaşımının ardından ABD Merkez Komutanlığı CETCOM'dan da skandal bir paylaşım geldi.