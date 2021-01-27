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    • 27.01.2021 13:36
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    Sabah gazetesi yazarı 'dan "yandaş yargı" yaygarasına sert tepki

    Yandaş yargı yaygarasına sert tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı , köşe yazısında “Şayet bu ülkede "yandaş yargı" varsa en son "yandaşlığını" bize yaptı” ifadelerini kullandı. Tuna, 28 Şubat döneminin konuşulduğu bir programda dönemin Başbakanı olan ’a “Ulan pezevenk” diyerek hakaret eden Paşa’yı eleştirdiği için tazminat cezası aldığını söyleyerek, “ geçenlerde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a oy verenlere "akılsız halk" diye hakaret etti ya, şimdi ben bu eski komedyeni "Bu adam..." diye hitap ederek eleştirsem, beni mahkemeye verip tazminat kazanması kuvvetle muhtemeldir” dedi.

    Salih Tuna'dan yandaş yargı yaygarasına sert tepki

    İşte Salih Tuna'nın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Hukukun üstünlüğü tartışılmaz. Her şeyin temeli adalet. Yargının yandaşı / partizanı / muhalifi de olmaz. Yargı hem bağımsız hem de tastamam tarafsız olmalıdır...
    Buraya kadar sanırım iktidar ve muhalefet cenahında ihtilaf yoktur. Herkes hemfikirdir.
    Demek ki, mesele uygulamada.
    Anlaşılan o ki küresel sistem yandaşı muhaliflerimiz de uygulamadan çok rahatsız. Her fırsatta "Bu ülkede yaşanmaz, adalet yok!.." lakırdıları eşliğinde yargının bağımsız olmadığını dile getiriyorlar.

    İşin garibi...
    Bunların içinde yer alan soldan çarklı muhalif güruh vaktiyle " yargısına" sahip çıkıyordu; sağdan çarklı muhalif güruh da "otonom yargıya."
    Hiçbirinin aklına yargının bağımsız ve tarafsızlığı gelmiyordu.
    Tam aksine, marangoz imamdan aldığı talimatla hüküm veren otonom yargı, Taha Akyolgiller tarafından "hukukun üstünlüğü" tesmiye ediliyordu.
    Şimdi hepsi birden "yandaş yargı" yaygarası koparıyorlar!..
    Şayet bu ülkede "yandaş yargı" varsa en son "yandaşlığını" bize yaptı. Bize, yani rahmetli Ahmet Kekeç'e, Turgay Güler'e ve Salih Tuna'ya.
    Nasıl mı?
    28 Şubat sürecini teşrih masasına yatırdığımız bir televizyon programında dönemin Başbakanı Erbakan'a "Ulan pezevenk..." diye hakaret eden (adı lazım değil) o Paşa'yı (söz konusu hakareti üzerinden) sert bir şekilde eleştirdik diye her birimizi 6.500 TL tazminat cezasına çarptırdı.

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