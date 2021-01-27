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    • 27.01.2021 13:50
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ile lı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü. Bayramov, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Bakü’ye nakli konusunda teşekkür etti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler de ele alındı.

    AA
    Çavuşoğlu'ndan kritik temas

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bayramov, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Bakü'ye nakli konusunda Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

    Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

    Liberya bayraklı "Mozart" gemisi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

    Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov öldürülmüştü.

    THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağıyla teslim edilen cenazeyi, Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Başsavcılığı yetkilileri ve İsmailov'un ailesi karşılamıştı.

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