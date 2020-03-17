Eski Türkiye'nin kangren olmuş sağlık sistemine ve fakir fukaranın insan yerine konmadığı eski döneme artık neşter vuruldu.

HASTALARIN REHİN ALINDIĞI DÖNEM GERİDE KALDI

Parası olmayan hastanın rehin alındığı, sağlık sorunları, ilaç kuyrukları ameliyat esnasında hastanın vücudunda unutulan makaslar, iğne yapılıp bir şey yok diye taburcu edilen sonra hastane bahçesinden hayatını kaybedenler... O dönemler artık geride kaldı. Türkiye artık dünyanın öbür ucundaki vatandaşı için uçak kaldıran ülke konumuna geldi.

ÇİN'DEKİ VATANDAŞLAR İÇİN 'KOCA YUSUF' HAVALANDI

Çin'den yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da bulunan Türk vatandaşları ve komşu ülke vatandaşları Türkiye tarafından gönderilen askeri kargo uçağı ile ülkeye getirildi.

Çin'de virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı Koca Yusuf, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu başarıyla tamamladı.

TÜRKİYE VATANDAŞLARINI VİRÜSÜN PENÇESİNDEN ÇEKİP ALDI

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü ve gerekli tüm işlemler devlet tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye'nin gıpta ile karşılanan bu hamlesinden sonra harekete geçen diğer ülkeler de vatandaşlarını Çin'den almak için harekete geçti. Türkiye'nin hiçbir vatandaşını ölümcül virüsün pençesine bırakmamak için yaptığı bu hareket tüm kesimlerden övgü alırken diğer ülkeler aynı özveriyi gösteremedi.

AVUSTRALYA KENDİ VATANDAŞLARINDAN PARA İSTEDİ

Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde birçok ülke de Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlatırken, bu ülkelerden bazılarının tahliye için para talep etti. Avustralya hükümeti Çin'de bulunan vatandaşlarını Christmas Adası'na tahliye etmek için girişimlere başlarken, tahliye olmak isteyen Avustralyalılardan kişi başı 1000 dolar talep edeceği konuşuldu. Konuyla ilgili haberler basına yansırken, gelen tepkilerin ardından Avusturya hükümeti geri adım attı.



AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLAR ÜLKEYE GETİRİLDİ

Koronavirüsün hızla yayılıp binlerce insanın ölümüne yol açtığı bu dönemde de Türkiye yurt dışındaki vatandaşlarına yüz çevirmedi. Koronavirüs sebebiyle uçuş kısıtlaması getirilen 9 Avrupa ülkesindeki (Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç ve Danimarka) Türk vatandaşları için tahliyeler başladı.

Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. Avrupa başkentlerinden Türk vatandaşlarını getiren özel uçaklar tek tek Türkiye'ye iniş yaptı.

Türkiye'ye getirilen vatandaşlar yine devlet tarafından önceden hazırlanan yurtlarda 14 gün süreyle karantina altında tutulduktan sonra gerekli işlemlerin ardından evlerine gönderilecek.