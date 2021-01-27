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    • 27.01.2021 13:32
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    CHP'li eski vekil 'in "cuma namazı" gafı alay konusu oldu!

    Katıldığı bir TV programında asılsız iddialarla iktidarı ve 'i hedef alan CHP'li eski vekil , kendisinin de cuma namazlarına gittiğini belirterek ''Reklam olsun diye söylemiyorum, Cumalara gitmeye çalışıyorum sırf hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum'' dedi. CHP'li Berhan Şimşek'in sözleri sosyal medyada aoaly konusu oldu. Çünkü Berhan Şimşek'in söylediklerinin aksine cuma namazında hutbe, farzdan önce okunuyor. Ayrıca hutbeyi dinlemek de farz.

    takvim.com.tr
    CHP'li Berhan Şimşek'in cuma namazı şovu alay konusu oldu!

    CHP'li 'in Cuma namazıyla ilgili sözleri sosyal medyayı salladı. Berhan Şimşek, katıldığı televizyon programında 'na asılsız iddialarla eleştiriler yöneltti.

    Kendisinin de cuma namazlarına gittiğini belirten Şimşek ''Reklam olsun diye söylemiyorum Cumalara gitmeye çalışıyorum sırf hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum'' dedi.

    ŞOV YAPAYIM DERKEN REZİL OLDU
    Berhan Şimşek'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

    Öyle ki Berhan Şimşek'in söylediklerinin aksine cuma namazında hutbe, farzdan önce okunuyor. Ayrıca hutbeyi dinlemek de farz.

    MUHARREM İNCE DE GAF YAPMIŞTI
    Geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş'ta halka hitap eden İnce, Başkan Erdoğan'a cevap verirken, her gün Cuma namazı kıldığını söylemişti. İnce, "Ben kimseye yalan söylemem. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum" demişti.

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