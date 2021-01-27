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    • 27.01.2021 13:11
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    Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyenlerin merakla beklediği gün geldi ve bugün ları alınıyor. Gündemde binlerce aday ? Sorusunun yanıtını merak ve heyecanla araştırıyor. Peki sınav ne zaman gerçekleşecek? ? Diğer yandan sınav için ödenecek ücretin ne kadar olduğu ve başvuru kılavuzu da araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav konuları 2021 neler?

    MSÜ sınav konuları 2021 neler? MSÜ başvuru şartları 2021 neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM, MSÜ 2021 başvurularını bugün almaya başlayınca sınavın ne zaman düzenleneceği hangi konulardan sorular çıkacağı merak konusu oldu. Bu sınava katılmak için adayların bazı şartları da taşıması gerekiyor. işte merak edilen tüm bilgiler…

    2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

    MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavında; 40 Türkçe, 40 Matematik, 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 7 Fizik, 7 Kimya ve 6 Biyoloji olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. MSÜ sınavına giren adaylara toplam 135 dakika süre tanınacak.

    MSÜ SINAV KONULARI 2021 NELER?

    Türkçe Konu Başlıkları:

    Sözcükte Anlam
    Cümlede Anlam
    Paragraf
    Ses Bilgisi
    Yazım Kuralları
    Noktalama İşaretleri
    Sözcükte Yapı
    İsimler
    Sıfatlar
    Zamirler
    Zarflar
    Edat- Bağlaç- Ünlem
    Fiiller
    Fiilde Çatı
    Fiilimsiler
    Cümlenin Öğeleri
    Cümle Türleri
    Anlatım Bozuklukları

    Matematik Konuları:

    Temel Kavramlar
    Sayı Basamakları
    Rasyonel Sayılar
    Ondalık Sayılar
    Basit Eşitsizlikler
    Mutlak Değer
    Üslü Sayılar
    Köklü Sayılar
    Çarpanlara Ayırma
    Denklem Çözme
    Oran-Orantı
    Kümeler
    Fonksiyonlar
    Permütasyon
    Kombinasyon
    Binom
    Olasılık
    İstatistik
    Polinomlar
    2. Dereceden Denklemler
    Karmaşık Sayılar
    Parabol
    Problemler

    Geometri Konuları:

    Doğruda ve Üçgende Açılar
    Dik ve Özel Üçgenler
    İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
    Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
    Üçgende Alanlar
    Üçgende Açıortay Bağıntıları
    Üçgende Kenarortay Bağıntıları
    Üçgende Eşlik ve Benzerlik
    Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
    Çokgenler
    Dörtgenler
    Doğrunun Analitiği
    Yamuk
    Paralelkenar
    Eşkenar Dörtgen-Deltoid
    Dikdörtgen
    Çemberde Uzunluk
    Daire
    Prizmalar
    Küre
    Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
    Vektörler-1

    Tarih Konuları:

    Tarih Bilimine Giriş
    Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
    Eski Türk Tarihi
    Türk-İslam Devletleri
    Türk Tarihi
    Beylikten Devlete
    Dünya Gücü Osmanlı Devleti
    Yeniçağ Avrupası
    Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
    Arayış Yılları
    18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
    Yakıçağ Avrupası
    En Uzun Yüzyıl
    20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti1. Dünya Savaşı
    Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
    Kurtuluş Savaşında Cepheler
    Türk İnkılabı
    Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
    Türk Dış Politikası

        Coğrafya Konuları:

        Harita Bilgisi
        Dünyanın Şekli ve Yer Şekilleri
        İklim Bilgisi
        Türkiye'nin iklimi ve Yer Şekilleri
        Yer'in Şekillenmesi
        İç ve Dış Kuvvetler
        Toprak Tipleri
        Nüfus
        Orta Payda: Bölge
        Ulaşım Yolları
        Çevre ve İnsan
        Doğal Afetler

        Felsefe Konuları

        Felsefe'nin Alanı
        Bilgi Felsefesi
        Bilim Felsefesi
        Varlık Felsefesi
        Ahlak Felsefesi
        Siyaset Felsefesi
        Sanat Felsefesi

        Din Felsefesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

        Kuran ve Yorumu
        Hz. Muhammed'in Hayatı
        İslam Düşüncesinde Yorumlar
        İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
        Hazreti Muhammed
        İslam Düşüncesinde Tasavvuf
        Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

        Fizik Konuları:

        Fizik Bilimine Giriş
        Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
        Basit Makineler
        Madde VE Özellikleri
        Sıvıların Kaldırma Kuvveti
        BasınçIsı ve Sıcaklık
        Genleşme
        Doğrusal Hareket
        İş Enerjisi
        Işık ve Gölge
        Düzlem Ayna
        Küresel Aynalar
        Mercekler ve Aydınlanma
        Elektrostatik
        Elektrik Akımı ve Devreler
        Temel Dalga Bilgileri
        Yay Dalgaları
        Su Dalgaları
        Ses ve Deprem Dalgaları

        Kimya Konuları
        Kimya Bilimi
        Atom ve Yapısı
        Periyodik Sistem
        Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri
        Asitler-Bazlar ve Tuzlar
        Bileşikler
        Kimyasal Tepkimeler
        Kimyanın Temel Yasaları
        Maddenin Halleri
        Karışımlar
        Endüstride ve Canlılarda Enerji
        Kimya Her Yerde

        Biyoloji Konuları

        Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
        Organik Bileşikler
        Hücre
        Madde Geçişleri
        DNA-RNA
        Protein Sentezi
        Enzimler
        Canlıların Sınıflandırılması
        Ekoloji
        Hücre Bölünmeleri
        Eşeysiz-Eşeyli Üreme
        İnsanda üreme ve Gelişme
        Mendel Genetiği
        Kan Grupları
        Cinsiyete Bağlı Kalıtım

            2021 MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

            1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).
            2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
            3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
            Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2001 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
            4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2021 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2019 ve 2020 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.).
            2018 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2018 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
            Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
            5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak.
            6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden
            tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

            7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
            a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2021-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne katılmış (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 3 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2021-YKS TYT taban puanı almış olmak,
            b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2021-YKS TYT (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 2021- YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2021-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,
            c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2'nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.
            ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.
            8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
            a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
            b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
            c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
            ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
            d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
            e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda ilgili mevzuatlara göre şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

            9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
            10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
            11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
            12) "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği"nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
            13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen "Giriş Şartlarını" taşımak,
            14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak, 4
            15) "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
            16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,
            NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.
            DİKKAT: Harp Okulları için 2021- YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021- YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020- TYT puanını kullanmak için 2021-YKS'ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
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