MSÜ sınav konuları 2021 neler? MSÜ başvuru şartları 2021 neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM, MSÜ 2021 başvurularını bugün almaya başlayınca sınavın ne zaman düzenleneceği hangi konulardan sorular çıkacağı merak konusu oldu. Bu sınava katılmak için adayların bazı şartları da taşıması gerekiyor. işte merak edilen tüm bilgiler…
2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavında; 40 Türkçe, 40 Matematik, 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 7 Fizik, 7 Kimya ve 6 Biyoloji olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. MSÜ sınavına giren adaylara toplam 135 dakika süre tanınacak.
MSÜ SINAV KONULARI 2021 NELER?
Türkçe Konu Başlıkları:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
İsimler
Sıfatlar
Zamirler
Zarflar
Edat- Bağlaç- Ünlem
Fiiller
Fiilde Çatı
Fiilimsiler
Cümlenin Öğeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları
Matematik Konuları:
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalık Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
Polinomlar
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Problemler
Geometri Konuları:
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Doğrunun Analitiği
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen-Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Vektörler-1
Tarih Konuları:
Tarih Bilimine Giriş
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
Eski Türk Tarihi
Türk-İslam Devletleri
Türk Tarihi
Beylikten Devlete
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Yeniçağ Avrupası
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Arayış Yılları
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
Yakıçağ Avrupası
En Uzun Yüzyıl
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti1. Dünya Savaşı
Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası