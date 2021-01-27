İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olmalarına rağmen suç kaydı bulunmayan kişiler adına kiralanan ve 'Gaybubet Evleri' olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.
35 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' için faaliyette oldukları tespit edilen 35 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Operasyonda hakkında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer de sahte kimlik ile yakalandı.