



KUMPAS ÇIKAN 'LİMAN OPERASYONU'NU YAPAN İSİM ÇIKTI

Metin Tuncer'in daha sonra kumpas olduğu ortaya çıkan 2014 yılının ocak ayında, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın bacanağı C.H.'nin de aralarında olduğu bir gruba yönelik TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü'ne düzenlenen 'Liman Operasyonu'nu yapan isim olduğu öğrenildi.

O tarihte İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımscısı olarak görev yapan Tuncer'in, operasyonu FETÖ'nün mahrem imamlarından aldığı talimatla yaptığı belirlenmişti. Operasyonun kumpas olduğunun tespitinin ardından, operasyonu düzenleyen polis şefleri ile memurlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer hakkında 'örgüt üyesi olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.