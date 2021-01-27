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    • 27.01.2021 12:08
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    İçişleri Bakanı : Valiye kaymakama diyenler binasındaki manzaraya ses çıkarmıyor

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma '' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? 'ta ve 'da binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" dedi.

    CHP'ye çok sert militan tepkisi!

    İçişleri Bakanı , "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" açıklamasında bulundu.

    ÇELİK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '' tartışmasıyla ilgili, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım. Şehit kaymakamlarımız, yargı mensuplarımız var. İnsan biraz bunlardan utanır" demişti.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara 'militan' dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Valiye kaymakama militan diyenler HDP binasındaki manzaraya ses çıkarmıyor