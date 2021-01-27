İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" açıklamasında bulundu.

ÇELİK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'militan' tartışmasıyla ilgili, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım. Şehit kaymakamlarımız, yargı mensuplarımız var. İnsan biraz bunlardan utanır" demişti.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara 'militan' dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.