Bunun için önce milletimizin, 'temizlik, maske, mesafe' kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesi gerekiyor. Aşılanan kişi sayısının toplumda genel koruma sağlayacak sayıya ulaşması da önemli bir kriterdir.

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Başkan Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız" dedi.