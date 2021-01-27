CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini hatırlattı.
Özel şu ifadeleri kullandı:
"An itibari ile partiden bir kopuş bir ayrılma yoktur. Bu konuda CHP şöyle bir parti; daha önce tartışmalarda da Genel Başkan da söyledi. Ben de teyiden tekrar etmiştim. Dün gerçekleşen de odur.
Genel Başkanım ile görüştüler. Bundan sonra da bu kapı ne bu üç milletvekilimize ne CHP'de belli konularda görüş beyan eden arkadaşlarımıza kapanmayacaktır. Ben arkadaşlarımıza değer veriyorum. Grubumuzun mensubu arkadaşlarımızı kaybetmek, yitirmek istemeyiz.''