CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Atatürkçülük kavgasına tutuşan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı bir programda Çelebi'nin partiye gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Bunun üzerine Çelebi'de sosyal medya hesabın konu ile ilgili açıklama yaptı.
PARTİYİ KARIŞTIRAN MEKTUP
CHP İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi mektup yazarak parti yönetimini eleştirmişti. Mektupta, 4 partili anayasa görüşmelerinden, HDP ile girilen ilişkilere kadar birçok duruma tepki gösterildi.
Ancak 10 Aralık'ta yazılan mektuba yönetim cevap vermedi. Mektubu İzmir milletvekili Çelebi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.