CHP'den istifası ve yeni parti kurması gündemde olan Muharrem İnce'nin özel bir internet sitesine verdiği röportajın detayları şöyle:
"1 MART TARİHİ BENİM AÇIMDAN DA CHP AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR GÜN OLACAK"
1 Mart bizim tarihimiz açısından önemli bir gün. Çünkü 1 Mart 2003'te 1 Mart tezkeresi geçmemişti. Onun için 1 Mart'ta önemli bir şey yapacağız.
PARTİYE KATILMASI GÜNDEMDE OLAN İSİMLER
Biz pazarlık yapmıyoruz. Onlar benim arkadaşlarım. Sürekli görüştüğüm arkadaşlarım. Özcan Özer Yalova'mızın milletvekilidir. Mehmet Ali Çelebi bu ülkede eziyet görmüş bedel ödemiş insanlardan birisidir.
Özcan Özer 30 yıllık arkadaşımdır. Hüseyin Avni Aksoy, Atatürkçü yurtsever, bu konuda dirençli bir arkadaşımdır. Görüşüyorum arkadaşlarımla; onlar benim dostlarım, milletvekillerimiz.
KESİNLEŞEN İSİMLER VAR MI?
Onları açıklayacağım tabi zamanı gelince. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. Amacımız bir kişi iki kişi üç kişi bir araya gelmek değil 50+1 almak. Ülkeyi yönetmek derdimiz bu.
İYİ PARTİ'DEN İSMAİL OK VE İSMAİL KONCUK'LA GÖRÜŞME OLDU MU?
Hayır, kendileriyle öyle bir görüşmem olmadı o haber doğru bir haber değil. İsmail Ok ile üniversitede birlikte okuduk. Ben o zaman solcu öğrencilerle birlikteydim.
İsmail Ok, ülkücü öğrencilerle birlikteydi. Üniversite yıllarından birbirimizi tanırız ama böyle bir görüşmemiz olmadı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN İKTİDAR OLACAĞIZ İDDİASI
Dostlarıyla var. Siyaset başkasının değneğiyle yürüyemezsiniz. Yıkılır bir gün. Kendinize güveneceksiniz önce. Diyeceksiniz ki "Biz ana muhalefet partisiyiz. Nasıl ki belediyeleri aldık bak. Biz tek başımıza geliyoruz."
İttifakları reddetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. O ne zaman olur. Siz partinizi büyütürsünüz. 30-35-40-45 yaparsınız. Son ana gelir seçim sathı mahalline girersiniz dersiniz ki biz 50+1 alamıyoruz. Oturalım şu partilerle bir konuşalım dersiniz.
İttifak o zaman yapılır buna inanıyorum. Ama başlarken ittifakla çıkılmaz. Önce varmak için yola çıkacaksınız. Ve yoldan çıkmayacaksınız. Yüzde 25'i çantada keklik görmeyeceksiniz.
"GENEL BAŞKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMUYORSA İŞ BAŞINDAN BİTMİŞ DEMEKTİR"
Eşim balkona çıktı; "Cumhurbaşkanı adayımız belli oldu" dedi. Kim dedim, "Adını söyleyemiyorum, değişik bir adı var" dedi. "Ekrem gibi bir şey" dedi.
Ekmeleddin İhsanoğlu idi. Ben bunu grup başkanvekiliyken televizyondan öğrendim. 2018'e giderken Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. "Siz cumhurbaşkanı adayısınız" dedim. "Bu hak sizindir" dedim. "Değilim" dedi.