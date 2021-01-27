Mehmet Işık ise, "Uzun zamandır beklediğimiz, geç gelen bir kar. Bu bile mutlu etti. Geçen sene kar çok daha erken gelmişti, bu yıl gecikti. Yağan kar hem mikropların kırılması için iyi olur hem de tarım arazilerine faydası dokunur" dedi. Tayfun Özkök de "Yılın ilk karını gördüğümüz için mutluyuz. Geçen haftaki kar buraya yağmadı, bu senenin ilk karı bugün düştü. Bu yıl geç yağdı ama daha önce Ocak aynın başında yağıyordu" ifadelerini kullandı.