Son dakika trafik yoğunluğu haberleri: Megakent İstanbul'da, hem koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kalması hem de iş çıkış saati olması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 68 seviyesine ulaştı.
SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü.
Kar, Silivri'de de kendisini gösterdi. Kısa sürede ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. "Sabah gözümüzü karla açtık." diyen Dilek Gören, "Silivri uzun zamandır çok soğuktu, karla birlikte hava biraz daha yumuşadı. Sabah uyanır uyanmaz karı görmek çok mutlu etti. Geçen hafta İstanbul'un iç kesimlerine kar yağmıştı, buraya da yağmasını bekliyorduk" diye konuştu.