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    • 26.01.2021 23:30
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    Genel Başkanı istifa edip 'nin partisine geçecek vekillerle görüştü

    ile her alanda işbirliği yapan Genel Başkanı , partiden ayrılarak 'nin kuracağı partide yer alacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü.

    DHA
    Kılıçdaroğlu İnce'nin tarafına geçecek vekilleriyle görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'i Meclis'teki makamında kabul etti.

    Ellerindeki dosyalarla Kılıçdaroğlu'nun odasına giren 3 milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtildi.

    İSTİFA İDDİASI YALANLANDI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılacağı öne sürülen 3 vekil ile TBMM'deki makamında görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından, 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' diyerek, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

    "Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar" dedi.

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    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edip Muharrem İnce'nin partisine geçecek vekillerle görüştü