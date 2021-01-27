MSÜ başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2021 MSÜ sınav başvuru ücreti ne kadar oldu?

MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2021 MSÜ başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için başvuru yapmak isteyen öğrenciler için kılavuz yayınlandı ve başvuru dönemi başladı. Adayların başvurularını tamamlamak için bankaya sınav ücretini yatırması gerekecek. Sınav, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapabilecek.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

MSÜ başvuru ücreti bu yıl 110 TL olarak belirlendi.

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.



Adaylar kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.