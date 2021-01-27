MSÜ başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2021 MSÜ sınav başvuru ücreti ne kadar oldu?

MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2021 MSÜ başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için başvuru yapmak isteyen öğrenciler için kılavuz yayınlandı ve başvuru dönemi başladı. Adayların başvurularını tamamlamak için bankaya sınav ücretini yatırması gerekecek. Sınav, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapabilecek.
MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
MSÜ başvuru ücreti bu yıl 110 TL olarak belirlendi.
SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?
Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri 24 Şubat 2021 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.
Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında 2021-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (3 Mart 2021 tarihinde) 2021-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (3 Mart 2021 tarihinde) sadece ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile %50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler