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MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

MSÜ başvuru ücreti bu yıl 110 TL olarak belirlendi.

Kaç net yapılmalı?

Toplam 55 net yeterli olacaktır. Bu puanı almak için: 24 Türkçe neti, 18 Temel Matematik neti, 3 Sosyal Bilimler neti ve 10 Fen Bilimleri neti olmak üzere yine 55 net yapmak yeterli olacaktır.