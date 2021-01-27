ÖSYM MSÜ başvuru 2021 kılavuzunu yayınladı ve binlerce vatandaş hemen incelemeye başladı. TSK'da personel olma hayali kuran binlerce kişi MSÜ kazanmak için kaç net gerekir? MSÜ başvuru nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını merak ediyor. Bugün başlayan başvuruları eksiksiz yapmak isteyenlerin başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor. Milli Savunma Üniversitesi başvurularına dair bilgileri derledik.
MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
MSÜ başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.
Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuza göre yapacaklar. Geçtiğimiz yıl sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebildiler.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.
MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
MSÜ başvuru ücreti bu yıl 110 TL olarak belirlendi.
Kaç net yapılmalı?
Toplam 55 net yeterli olacaktır. Bu puanı almak için: 24 Türkçe neti, 18 Temel Matematik neti, 3 Sosyal Bilimler neti ve 10 Fen Bilimleri neti olmak üzere yine 55 net yapmak yeterli olacaktır.