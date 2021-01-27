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    • 27.01.2021 12:08
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    yayınlandı ve büyük ilgi görmeye başladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek ve kariyerini bu yönde hedefleyen binlerce kişi ? ? Sorularının yanıtlarını sıkça araştırmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bugün itibariyle başladı peki ne zamana kadar devam edecek? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    MSÜ başvuru 2021 kılavuzu: MSÜ kazanmak için kaç net gerekir?

    ÖSYM MSÜ başvuru 2021 kılavuzunu yayınladı ve binlerce vatandaş hemen incelemeye başladı. TSK'da personel olma hayali kuran binlerce kişi MSÜ kazanmak için kaç net gerekir? MSÜ başvuru nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını merak ediyor. Bugün başlayan başvuruları eksiksiz yapmak isteyenlerin başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor. Milli Savunma Üniversitesi başvurularına dair bilgileri derledik.

    MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    MSÜ başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.

    Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuza göre yapacaklar. Geçtiğimiz yıl sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebildiler.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

    MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    MSÜ başvuru ücreti bu yıl 110 TL olarak belirlendi.

    Kaç net yapılmalı?

    Toplam 55 net yeterli olacaktır. Bu puanı almak için: 24 Türkçe neti, 18 Temel Matematik neti, 3 Sosyal Bilimler neti ve 10 Fen Bilimleri neti olmak üzere yine 55 net yapmak yeterli olacaktır.

        MSÜ NEDİR?

        Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

        Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.
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        Haberler Güncel MSÜ başvuru 2021 kılavuzu: MSÜ kazanmak için kaç net gerekir? MSÜ başvuru nasıl yapılır?