GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA

İrfan Can Kahveci hakkında da açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "İrfan Can Kahveci'nin transferi gündemde bayağı yoğun geçiyor. İrfan'a şu anda yurt dışından teklif var. Görüşmeler devam ediyor. Mustafa Bey (Cengiz) ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak geldiler, konuştuk. Onlar tekliflerini söylediler. Fenerbahçe'nin de bize resmi görüşme tabeli oldu. Onlara da bugünlerde bir randevu verip onlarla da görüşeceğiz. Hepsini 1 şubata kadar konuşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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