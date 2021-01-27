Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıkça istediği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe devreye girdi.
Galatasaray'ın da ısrarla istediği İrfan Can için geçtiğimiz cuma günü Başakşehir'le temas kurmuş ve randevu talep etmişti. Sarı-Lacivertliler ilk resmi teklifini önümüzdeki günlerde iletmeye hazırlanıyor.
İRFAN CAN FENER'E GÖZ KIRPTI
İki ezeli rakibin transfer etmek için uğraştığı İrfan Can'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi resmi instagram hesabının paylaştığı Fenerbahçe içerikli gönderiyi beğendi. İrfan Can'ın bu hamlesi Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.