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    ve 'nin transfer gündemindeki 'den dikkat çeken 'Fenerbahçe' beğenisi!

    Son dakika transfer haberleri... Teknik Direktörü 'in açıkça istediği için de devrede. iki ezeli rakibin transfer etmek için uğraştığı İrfan Can'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

    takvim.com.tr
    İrfan Can Fener'e göz kırptı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıkça istediği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe devreye girdi.

    Galatasaray'ın da ısrarla istediği İrfan Can için geçtiğimiz cuma günü Başakşehir'le temas kurmuş ve randevu talep etmişti. Sarı-Lacivertliler ilk resmi teklifini önümüzdeki günlerde iletmeye hazırlanıyor.

    İRFAN CAN FENER'E GÖZ KIRPTI
    İki ezeli rakibin transfer etmek için uğraştığı İrfan Can'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

    İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi resmi instagram hesabının paylaştığı Fenerbahçe içerikli gönderiyi beğendi. İrfan Can'ın bu hamlesi Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

        GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA
        İrfan Can Kahveci hakkında da açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "İrfan Can Kahveci'nin transferi gündemde bayağı yoğun geçiyor. İrfan'a şu anda yurt dışından teklif var. Görüşmeler devam ediyor. Mustafa Bey (Cengiz) ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak geldiler, konuştuk. Onlar tekliflerini söylediler. Fenerbahçe'nin de bize resmi görüşme tabeli oldu. Onlara da bugünlerde bir randevu verip onlarla da görüşeceğiz. Hepsini 1 şubata kadar konuşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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