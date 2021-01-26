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    • 26.01.2021 22:45
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    transferinde gerilim! , 'e resti çekti

    yönetimi bitirmek için çok büyük uğraş verdiği ’nin transferinde ’e resti çekti. Sarı kırmızılılar için 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ederken Başakşehir'in 10 milyon Euro+ ısrarından geri adım atmaması görüşmeleri tıkadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray çıldırdı! İrfan Can...

    Bugün yapılan son görüşmede Başakşehir'in 10 milyon Euro+Emre Kılınç ısrarından geri adım atmadığı, bunun üzerine Galatasaraylı yöneticilerin "Bu şartlarda görüşmelere devam etmemiz mümkün değil" diyerek masadan kalktığı öğrenildi.



    6 MİLYON EURO + %50 PAY
    Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak Turuncu-Lacivertli kulübe 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği öğrenildi.



    GALATASARAY İSTEDİĞİ FİYATA BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR
    Ancak Galatasaray'ın bugün Başakşehir'e rest çekmesi transferden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin devreye girmesi sonrası fiyatın yükseklere çıkmasını istemeyen Sarı-Kırmızılılar taktik bir hamle yaptı. İrfan Can'ın ısrarla Galatasaray formasını giymek için diretmesini avantaja çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yöneticiler transferi istedikleri fiyata bitirmeyi hedefliyor.



        TRANSFERİN SON GÜNÜNE KADAR PAZARLIKLAR SÜRECEK
        Galatasaray transferin son gününe kadar İrfan Can Kahveci için pazarlıklarını sürdürecek. Sarı-Kırmızılılar milli futbolcunun son dakikada da olsa parçalı formayı giyeceğini düşünüyor.



        FENERBAHÇE RANDEVU TALEP ETTİ
        Orta sahayı Mesut Özil ile güçlendiren, kanat bölgesi içinde Osayi hamlesini yapan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'den randevu talep etti.

        Başakşehir kanadının da bu randevuyu kabul ettiği ve taraflar arasında bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.



        AMAÇ İRFAN CAN'IN FİYATINI ARTIRMAK
        Fenerbahçe'nin bu girişiminde asıl amacın Galatasaray'ın işini zorlaştırarak fiyat artırmak olduğu iddia edildi.




            Sarı-lacivertli tarafın İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e, "Şimdi satmayın sezon sonu 10 milyon euro + Deniz Türüç karşılığında alalım" teklifini sunacağı belirtilirken, Başakşehir cephesinin teklife ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

            BAŞAKŞEHİR CEO'SU AÇIKLADI! FENERBAHÇE...
            Konuyla ilgili konuşan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Fenerbahçe, cuma günü İrfan Can ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.
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