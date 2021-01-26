



FENERBAHÇE RANDEVU TALEP ETTİ

Orta sahayı Mesut Özil ile güçlendiren, kanat bölgesi içinde Osayi hamlesini yapan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'den randevu talep etti.



Başakşehir kanadının da bu randevuyu kabul ettiği ve taraflar arasında bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.