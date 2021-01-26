Bugün yapılan son görüşmede Başakşehir'in 10 milyon Euro+Emre Kılınç ısrarından geri adım atmadığı, bunun üzerine Galatasaraylı yöneticilerin "Bu şartlarda görüşmelere devam etmemiz mümkün değil" diyerek masadan kalktığı öğrenildi.
6 MİLYON EURO + %50 PAY
Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak Turuncu-Lacivertli kulübe 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği öğrenildi.
GALATASARAY İSTEDİĞİ FİYATA BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR
Ancak Galatasaray'ın bugün Başakşehir'e rest çekmesi transferden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin devreye girmesi sonrası fiyatın yükseklere çıkmasını istemeyen Sarı-Kırmızılılar taktik bir hamle yaptı. İrfan Can'ın ısrarla Galatasaray formasını giymek için diretmesini avantaja çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yöneticiler transferi istedikleri fiyata bitirmeyi hedefliyor.