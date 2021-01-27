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    Cumhurbaşkanı , Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

    () Cumhurbaşkanı , Başkan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, ’nin KKTC’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesindeki desteği için teşekkür etti. İşte görüşmenin detayları...

    İHA
    Tatar, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

    Cumhurbaşkanı , akşam saatlerinde Başkan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs meselesindeki son durum ve Covid-19 salgını gibi konuların ele alındığı belirtildi.

    Tatar, Erdoğan'a Covid-19 salgınıyla mücadelede KKTC'de aşıya ihtiyaç duyulduğunu ve iki ülke arasındaki dayanışma ve birliktelikten duyduğu mutluluğu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılacak olan 20 bin dozluk Sinovac aşısının ikinci partisinin yarın sabah ambulans uçakla 'den KKTC'ye gelecek olmasından dolayı Bşakan Erdoğan'a teşekkür etti.

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