KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akşam saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs meselesindeki son durum ve Covid-19 salgını gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Tatar, Erdoğan'a Covid-19 salgınıyla mücadelede KKTC'de aşıya ihtiyaç duyulduğunu ve iki ülke arasındaki dayanışma ve birliktelikten duyduğu mutluluğu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılacak olan 20 bin dozluk Sinovac aşısının ikinci partisinin yarın sabah ambulans uçakla Türkiye'den KKTC'ye gelecek olmasından dolayı Bşakan Erdoğan'a teşekkür etti.