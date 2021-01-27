Fenerbahçe ara transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci için önemli bir adım atacak. Sarı-Lacivertliler'in futbol direktörü Emre Belözoğlu yarın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelme kararı aldı.