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    • 27.01.2021 12:06
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    için düğmeye bastı! Emre Belözoğlu transfer için masaya oturuyor! 'a büyük şok

    Ara transfer döneminde en çok konuşulan konu transferi olmaya devam ediyor. Fatih Terim'in istediğini açıklamasının ardından transfer için şartları zorlayan , 'nin devreye girmesi ile şoka girmişti. Fenerbahçe'de bu transfer için futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun yarın Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    F.Bahçe düğmeye bastı! Belözoğlu İrfan için masaya oturuyor

    Fenerbahçe ara transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci için önemli bir adım atacak. Sarı-Lacivertliler'in futbol direktörü Emre Belözoğlu yarın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelme kararı aldı.



    Fenerbahçe kulübü, Galatasaray'ın da ısrarla istediği İrfan Can için geçtiğimiz cuma günü Başakşehir'le temas kurmuş ve randevu talep etmişti. Yarın ise Sarı-Lacivertliler ilk resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.



    Emre Belözoğlu'nun 4 yıl boyunca ter döktüğü Fatih Stadı'nda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için 6 milyon Euro ve Deniz Türüç teklifi yapacağı belirlendi. Gümüşdağ'ın bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.
        Haberler Spor İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe düğmeye bastı! Emre Belözoğlu transfer için masaya oturuyor! Galatasaray'a büyük şok