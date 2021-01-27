Fenerbahçe ara transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci için önemli bir adım atacak. Sarı-Lacivertliler'in futbol direktörü Emre Belözoğlu yarın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelme kararı aldı.
Fenerbahçe kulübü, Galatasaray'ın da ısrarla istediği İrfan Can için geçtiğimiz cuma günü Başakşehir'le temas kurmuş ve randevu talep etmişti. Yarın ise Sarı-Lacivertliler ilk resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.
Emre Belözoğlu'nun 4 yıl boyunca ter döktüğü Fatih Stadı'nda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için 6 milyon Euro ve Deniz Türüç teklifi yapacağı belirlendi. Gümüşdağ'ın bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.