"VATAN İÇİN ŞEHADETE YÜRÜYEN ASKERİNE, POLİSİNE, HAKİMİNE 'MİLİTAN' DİYEN BİR ANA MUHALEFET PARTİSİ VAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin refahı ve huzuru için çalıştığını söyledi. Kaya, "Bugün Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyen, vatan için şehadete yürüyen askerine, polisine, hakimine 'militan' diyen bir ana muhalefet partisi var ve bu ana muhalefet partisi bu ülkenin kurucu partisi olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bu ana muhalefet partisi ülkenin bütün kurumları için yıkıcı bir dil kullanıyor. Bunun karşısında bir kadın olarak, bir anne olarak üzülüyorum. Çünkü bu ülkenin yapıcı bir muhalefete ihtiyacı var. Ama muhalefet böyle bir siyaset dili kullanmıyor, muhalefetin dili bir siyasetsizlik ve devletin kurumlarını itibarsızlaştırma dili" ifadelerini kullandı. PKK tarafından kaçırılan çocukları için mücadele veren Diyarbakır annelerinin de her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Kaya, "Bu ülkenin gencecik çocukları, kızları HDP binalarından dağa çıkarılıyor. Anneler evlatlarının geri dönmesi için orada bekliyor. Biz Diyarbakır annelerini görmezden gelenlere inat onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.