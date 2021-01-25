Süper Lig'de zirve mücadelesine devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in isim vererek açıkça istediği İrfan Can Kahveci için sarı-kırmızılı ekip pazarlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.
ALİ KOÇ RANDEVU TALEP ETTİ
Orta sahayı Mesut Özil ile güçlendiren, kanat bölgesi içinde Osayi hamlesini yapan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'den randevu talep etti. Başakşehir kanadının da bu randevuyu kabul ettiği ve taraflar arasında bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.
AMA FİYAT ARTIRMAK
Fenerbahçe'nin bu girişiminde asıl amacın Galatasaray'ın işini zorlaştırarak fiyat artırmak olduğu iddia edildi.