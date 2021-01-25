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    • 25.01.2021 13:14
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    'den 'ı şoke eden hamlesi! Teklifin nedenini TAKVİM açıklıyor

    Son dakika i | Transfer döneminde de son günlere girilirken için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ı şoke eden bir gelişme yaşandı. 'nin fiyat artırarak Galatasaray'ın elini zayıflatmak için 'den randevu istediği ve İrfan Can için sezon sonunda geçerli olacak bir teklif sunacağı belirtildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    F.Bahçe'den G.Saray'ı şoke eden İrfan Can hamlesi

    Süper Lig'de zirve mücadelesine devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in isim vererek açıkça istediği İrfan Can Kahveci için sarı-kırmızılı ekip pazarlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

    ALİ KOÇ RANDEVU TALEP ETTİ
    Orta sahayı Mesut Özil ile güçlendiren, kanat bölgesi içinde Osayi hamlesini yapan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'den randevu talep etti. Başakşehir kanadının da bu randevuyu kabul ettiği ve taraflar arasında bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.

    AMA FİYAT ARTIRMAK
    Fenerbahçe'nin bu girişiminde asıl amacın Galatasaray'ın işini zorlaştırarak fiyat artırmak olduğu iddia edildi.

        Sarı-lacivertli tarafın İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e, "Şimdi satmayın sezon sonu 10 milyon euro + Deniz Türüç karşılığında alalım" teklifini sunacağı belirtilirken, Başakşehir cephesinin teklife ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

        GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE
        Öte yandan Galatasaray cephesinde gözler perşembe gününe çevrildi. İki kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve Göksel Gümüşdağ bu hafta son kez bir araya gelecek ve transferdeki düğüm çözülecek.

        FİNAL SONRASI TRANSFER
        Çarşamba günü Trabzonspor'la Süper Kupa maçına çıkacak olan Başakşehir, İrfan Can'ın olumsuz etkilenmemesi adına kritik karşılaşmaya kadar Galatasaray'la yeni bir görüşme yapmama kararı aldı.
            Haberler Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'ı şoke eden İrfan Can Kahveci hamlesi! Teklifin nedenini TAKVİM açıklıyor