Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.01.2021 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2021 10:35
    ABONE OL

    açıklandı mı? 2021 ÖSYM ?

    13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan EKPSS tercihlerinin ardından gözler ÖSYM sonuç duyurusuna çevrildi. 2021 ne zaman açıklanacak? ? gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl 15 Kasım tarihinde yapılan sınav sonuçları 17 Aralık tarihinde duyurulmuştu. Bu yılki sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merakla bekleniyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurusu merakla beklenirken EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sonuçlar ÖSYM resmi internet sitesi osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

    EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

    Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

        Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

        Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit
        olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?