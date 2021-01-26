EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurusu merakla beklenirken EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sonuçlar ÖSYM resmi internet sitesi osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.
EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.
Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.