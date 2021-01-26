İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.