İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyarılarına göre yurdun belirli kesimleri yoğun soğuk havanın ve yağışın etkisi altına girecek. Gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Trakya'dan yayılacak soğuk hava dalgası ve yağışların İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN AZALACAK
Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.