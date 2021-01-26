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    • 26.01.2021 15:45
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    ÖSYM giriş! 2021 taban tavan puanları: EKPSS tercih atama sonuçları memur alım ilanları

    2021 açıklandı! sorgulama ekranı osym.gov.tr sayfasından erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kaç sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tercih işlemleri 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

    takvim.com.tr
    ÖSYM giriş! EKPSS sonuçları 2021 taban tavan puanları: EKPSS tercih atama sonuçları memur alım ilanları

    2021 EKPSS sonuçları sorgulama ekranı! EKPSS sınav sonuçları için arama motorlarında araştırma yapılıyor. EKPSS taban puanları kaç sorusuna yanıt aranıyor. 13-19 Ocak tarihleri arasında EKPSS tercih işlemleri tamamlanmıştı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM'den sonuç duyurusu geldi.

    EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA!

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

    EKPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

    Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

        Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

        Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
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        Haberler Güncel ÖSYM giriş! EKPSS sonuçları 2021 taban tavan puanları: EKPSS tercih atama sonuçları memur alım ilanları