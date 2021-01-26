Askerlik çağınız gelmiş ve başvurularınızı yaptınız artık askerde nereye düşeceğinizi merak içerisinde bekliyorsunuz. Hayaller kurulur hep şuraya düşsem nasıl olur buraya düşsem nasıl olur diye fakat tüm adaylar "hakkımda hayırlısı neyse o olsun" kelimesini muhakkak kullanmışlardır. MSB ASAL'ın duyurusunda, bedelli askerlik yerleri ile beraber, Ocak/Şubat/Mart döneminde sevke tabi tutulacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş ile erlerin sınıflandırma sonucu açıklandığı belirtildi. Bu noktada, e-Devlet bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. İşte, E Devlet ile 2021 bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...
ŞUBAT CELBİ VE BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2021 AÇIKLANDI!
MSB ASAL tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021 bedelli askerlik yerleri ve Ocak/Şubat/Mart celbi sınıflandırma sonucu belli oldu. MSB tarafından askerlik yerleri hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından Açıklanmıştır.
Er sınıflandırma sonucu ve sevk başvuru sorgulama ekranı için tıklayınız
E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
E-devlet sitesinden yapılan askerlik yeri sorgulama işlemi için öncelikle e-şifreye ihtiyaç vardır. Eğer e-şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Ardından şifrenizi değiştirerek sisteme girebilirsiniz. Sisteme e-şifre dışında farklı giriş yöntemleri de bulunuyor. Dilerseniz bu yöntemler aracılığıyla da e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.
Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazarak arama yapmanız gerekiyor.
Ekrana yansıyan sekmeden arama yapabileceğiniz gibi "e-Hizmetler" kısmından da ilgili bakanlığa erişebilirsiniz.