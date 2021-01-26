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    • 26.01.2021 15:57
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    en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Adaylar, günlerdir 2021 bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları için bekleyiş içerisindeydi. Bilindiği gibi, tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayı içerisinde açıklanacağı belirtilmişti. Bu anlamda askere giderken alınacaklar, kısa, uzun ve yedek subay olarak vatani vazifelerini yapacak olan vatandaşlar tarafından incelenmeye devam ediliyor. Askere gitmeden evvel kentlerindeki askeri malzeme satan iş yerlerinden malzeme satın alacak olan gençler, mevzuyla alakalı araştırmalarını internet üzerinden yapıyor.

    takvim.com.tr
    Er sınıflandırma sonucu sorgulama

    Askerlik çağınız gelmiş ve başvurularınızı yaptınız artık askerde nereye düşeceğinizi merak içerisinde bekliyorsunuz. Hayaller kurulur hep şuraya düşsem nasıl olur buraya düşsem nasıl olur diye fakat tüm adaylar "hakkımda hayırlısı neyse o olsun" kelimesini muhakkak kullanmışlardır. MSB ASAL'ın duyurusunda, bedelli askerlik yerleri ile beraber, Ocak/Şubat/Mart döneminde sevke tabi tutulacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş ile erlerin sınıflandırma sonucu açıklandığı belirtildi. Bu noktada, e-Devlet bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. İşte, E Devlet ile 2021 bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

    ŞUBAT CELBİ VE BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2021 AÇIKLANDI!

    MSB ASAL tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021 bedelli askerlik yerleri ve Ocak/Şubat/Mart celbi sınıflandırma sonucu belli oldu. MSB tarafından askerlik yerleri hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından Açıklanmıştır.

    Er sınıflandırma sonucu ve sevk başvuru sorgulama ekranı için tıklayınız

    E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    E-devlet sitesinden yapılan askerlik yeri sorgulama işlemi için öncelikle e-şifreye ihtiyaç vardır. Eğer e-şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Ardından şifrenizi değiştirerek sisteme girebilirsiniz. Sisteme e-şifre dışında farklı giriş yöntemleri de bulunuyor. Dilerseniz bu yöntemler aracılığıyla da e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazarak arama yapmanız gerekiyor.

    Ekrana yansıyan sekmeden arama yapabileceğiniz gibi "e-Hizmetler" kısmından da ilgili bakanlığa erişebilirsiniz.

        Sayfanın üst kısmında "Hizmet adı" kutucuğu belirecek. Askerlik görevini kısa dönem olarak ifa edecek olan askerlerin, "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem olarak askerlik yapacak yükümlülerin ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazarak karşılarına çıkan linke tıklamaları gereklidir.

        Linke tıklandıktan sonra ekrana gelen "Er Sınıflandırma Sonucu" ve Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" sayfaları aracılığıyla askerlik yapacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

        Bu adımların ardından da Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi alınabilecek. Sevk Belgesi, asker adayının yol izinlerinden birliğine teslim olacağı günlere kadar birçok bilgiyi içerir.


        ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

        1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

        2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

        3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

        4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

        5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

        6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

        7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

        8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

        9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız

        ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

        10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

        11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

        12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

        13. Askılık

        14. Islak Mendil ve Selpak

        15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

        16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

        17. Bankamatik Kartı

        18. Mantar Kremi

        19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)
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        Haberler Güncel Er sınıflandırma sonucu ve sevk başvuru sorgulama ekranı: Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Askerlik için gerekli malzemeler