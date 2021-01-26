Okullarda ilk dönem tamamlandı ve şimdi ise yarı yıl tatilini yaşayan öğrenciler ikinci dönemin yine online mı devam edeceğini merak ediyor. Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. diğer yandna kursların da yüzyüze eğitime hangi tarihte geçeceği merak ediliyor. Milyonların heyecanla araştırdığı konuya dair Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi, ayrıntılar haberimizde…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.
Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.