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    • 26.01.2021 14:51
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    ? Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı? MEB açıklaması…

    Milyonlarca öğrenci ve velisi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı online olarak devam eden okullar 22 Ocak’ta yarı yıl tatiline başladı. Peki vakaların düşmeye başladığı şu süreçte Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ikinci dönemde başlaması umut edilen yüzyüze eğitim ile ilgili hangi açıklamalarda bulundu? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ikinci dönemlerine yüzyüze eğitim olarak mı başlayacak yoksa online olarak mı devam edecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Okullarda ilk dönem tamamlandı ve şimdi ise yarı yıl tatilini yaşayan öğrenciler ikinci dönemin yine online mı devam edeceğini merak ediyor. Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. diğer yandna kursların da yüzyüze eğitime hangi tarihte geçeceği merak ediliyor. Milyonların heyecanla araştırdığı konuya dair Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi, ayrıntılar haberimizde…

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

    İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

    Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

        İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

        KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

        Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB'e bağlı resmi okulların 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.

        Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

        Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmaları sağlanabilecek. Kurslardaki iş ve işlemler mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere ilgi hususlara titizlikle uyulacak.
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        Haberler Güncel Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı? MEB açıklaması…