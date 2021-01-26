Aile Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Aile Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

Aile Bakanlığı personel alımı kura sonuçları! Aile Bakanlığı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Aile Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlık bünyesine 3 bin 603 kişi alınacağı duyurulmuştu. Alım yapılacak personeller kura çekilişiyle belirleniyor.
AİLE BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda yılın ilk atamasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, sosyal atama töreninde, 2 bin 140 engelli, bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasının yapılacağı ifade edildi.
250 ADET PERSONEL DE ALINACAK
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan başvuruların tarihi önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak.