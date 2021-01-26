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    • 26.01.2021 15:22
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    personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? isim listesi sorgulama!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Atama töreninde, 2 bin 140 engelli, bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin ataması belli oluyor. Peki Aile Bakanlığı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Aile Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Aile Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

    Aile Bakanlığı personel alımı kura sonuçları! Aile Bakanlığı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Aile Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlık bünyesine 3 bin 603 kişi alınacağı duyurulmuştu. Alım yapılacak personeller kura çekilişiyle belirleniyor.

    AİLE BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda yılın ilk atamasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı bildirildi.

    Açıklamada, sosyal atama töreninde, 2 bin 140 engelli, bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasının yapılacağı ifade edildi.

    250 ADET PERSONEL DE ALINACAK

    Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan başvuruların tarihi önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak.

        AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BÖLÜM KONTENJAN LİSTESİ

        BÖLÜM KONTENJAN
        1 İktisat / Ekonomi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 35
        2 Hukuk 35
        3 İstatistik / Ekonometri 30
        4 Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi 30
        5 Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik 25
        6 Sosyal Hizmet 20


        7 Maliye / Muhasebe 15
        8 Sosyoloji 10
        9 İşletme / Endüstri Mühendisliği 10
        10 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitim Öğretmenliği 10
        11 Gerontoloji / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Sağlık Yönetimi 5
        12 Basın Yayın / Gazetecilik/ İletişim / Radyo, Sinema ve Televizyon 5
        13 Mütercim Tercümanlık / Türk Dili ve Edebiyatı / İngiliz Dili ve Edebiyatı 7
        14 Eğitim Programları ve Öğretmenliği / Eğitim Yönetimi ve Planlama /
        Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Bilgi ve Belge Yönetimi 5
        15 Mimarlık / Peyzaj Mimarlığı / Şehir ve Bölge Planlama 3
        16 Fizik Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Makine Mühendisliği /
        Orman Mühendisliği / Ziraat Mühendisliği 5
        TOPLAM 250
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        Haberler Güncel Aile Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Aile Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama!