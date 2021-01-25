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    • 25.01.2021 11:08
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    'li zafer işaretini böyle savundu!

    ’da çocukları tarafından kaçırılan ailelerin il binası önündeki evlat nöbeti devam ederken HDP’li ’nun zafer işareti yapması gerilimi artırdı. Katırcıoğlu, “İktidarın doğrudan HDP’yi suçluymuş gibi göstermeye yönelik bu politikasına karşı bir itiraz işaretiydi” diyerek annelere yönelik bir harekette bulunmadığını öne sürdü.

    Çocukları için HDP'nin kapısına dayanan ailelerin oturma eylemi sürerken, 21 Ocak'ta HDP'li isimler Diyarbakır İl Başkanlığı önünde büyük bir provokasyona imza atmıştı.

    Evlatları dağa kaçırılan ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li Erol Katırcıoğlu, ailelere dönerek zafer işareti yapmıştı. Ailelerin tepki göstermesiyle il binası önünde gergin anlar yaşanmıştı.

    "İŞARETİM ANNELERE DEĞİLDİ" SAVUNMASI
    Yazılı açıklama yapan Katırcıoğlu, yaptığı işaretin annelere yönelik olmadığını savunarak, "Benim yaptığım işaret annelere değil, iktidarın doğrudan HDP'ye yönelik, HDP'yi suçluymuş gibi göstermeye yönelik bu politikasına karşı bir itiraz işaretiydi" dedi.
        Haberler Güncel HDP'li Erol Katırcıoğlu zafer işaretini böyle savundu!