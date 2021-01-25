Çocukları için HDP'nin kapısına dayanan ailelerin oturma eylemi sürerken, 21 Ocak'ta HDP'li isimler Diyarbakır İl Başkanlığı önünde büyük bir provokasyona imza atmıştı.
Evlatları dağa kaçırılan ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li Erol Katırcıoğlu, ailelere dönerek zafer işareti yapmıştı. Ailelerin tepki göstermesiyle il binası önünde gergin anlar yaşanmıştı.
"İŞARETİM ANNELERE DEĞİLDİ" SAVUNMASI
Yazılı açıklama yapan Katırcıoğlu, yaptığı işaretin annelere yönelik olmadığını savunarak, "Benim yaptığım işaret annelere değil, iktidarın doğrudan HDP'ye yönelik, HDP'yi suçluymuş gibi göstermeye yönelik bu politikasına karşı bir itiraz işaretiydi" dedi.