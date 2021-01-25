"İŞARETİM ANNELERE DEĞİLDİ" SAVUNMASI

Yazılı açıklama yapan Katırcıoğlu, yaptığı işaretin annelere yönelik olmadığını savunarak, "Benim yaptığım işaret annelere değil, iktidarın doğrudan HDP'ye yönelik, HDP'yi suçluymuş gibi göstermeye yönelik bu politikasına karşı bir itiraz işaretiydi" dedi.