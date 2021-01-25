Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında CHP ve HDP arasındaki ittifaka ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'DE YARATTIĞI DURUM
CHP'li Aytuğ Atıcı'nın "Erdoğan'ın gitmesi için canımı veririm" sözlerine dikkat çeken Övür, bu sözlerin Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yarattığı ortamdan kaynaklı olduğunu ifade etti. CHP'nin siyaset üretemediğini belirten Övür, Türkiye'nin 1950'lerden beri yaşadığı sorunların nedeninin de bu durumdan kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.
VESAYETÇİ BİR SİYASET SOSYOLOJİSİ
CHP'nin tek tipçi ve vesayetçi bir siyaset sosyolojisi oluşturduğunu ifade eden Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumu "kaset skandalı" ile taçlandırdığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun kasetle gelmenin bedelini ödediğini belirtti.