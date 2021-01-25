ULUSLARARASI MESELELERDE TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA

Kılıçdaroğlu'nun uluslararası meselelerde Türkiye'nin karşısında olduğunu söyleyen Övür, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için bir araya gelmemek adına her şeyi yaptığını belirtti.

HDP'NİN MOTİVASYON KAYNAĞI CHP

Türkiye'nin terörle yürüttüğü mücadeleye değinen Övür, Türkiye'deki partilerin HDP'yi yalnızlaştırması gerektiğini ifade etti. Ancak bu konuda CHP'nin HDP'nin yalnızlaşmasına izin vermediğini söyledi. Övür, CHP'nin HDP'ye motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.