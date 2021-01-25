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    • 26.01.2021 00:55
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    'den çarpıcı tespit: CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır

    yazarı CHP ve HDP arasındaki ittifaka ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. CHP'li 'nın "Erdoğan'ın gitmesi için canımı veririm" sözlerine dikkat çeken Övür, bu sözlerin 'nun parti içinde yarattığı ortamdan kaynaklı olduğunu ifade etti. HDP'nin terör örgütü PKK ile olan bağına işaret eden Övür, Türkiye'de teröre karşı verilen mücadelenin yanında HDP'nin de yalnızlaştırılması gerektiğini belirtti. Övür, CHP'nin buna izin vermediğini ve HDP'ye adeta bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

    A Haber'de çarpıcı tespit

    Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında CHP ve HDP arasındaki ittifaka ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'DE YARATTIĞI DURUM
    CHP'li Aytuğ Atıcı'nın "Erdoğan'ın gitmesi için canımı veririm" sözlerine dikkat çeken Övür, bu sözlerin Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yarattığı ortamdan kaynaklı olduğunu ifade etti. CHP'nin siyaset üretemediğini belirten Övür, Türkiye'nin 1950'lerden beri yaşadığı sorunların nedeninin de bu durumdan kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

    VESAYETÇİ BİR SİYASET SOSYOLOJİSİ
    CHP'nin tek tipçi ve vesayetçi bir siyaset sosyolojisi oluşturduğunu ifade eden Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumu "kaset skandalı" ile taçlandırdığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun kasetle gelmenin bedelini ödediğini belirtti.

        ULUSLARARASI MESELELERDE TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA
        Kılıçdaroğlu'nun uluslararası meselelerde Türkiye'nin karşısında olduğunu söyleyen Övür, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için bir araya gelmemek adına her şeyi yaptığını belirtti.

        HDP'NİN MOTİVASYON KAYNAĞI CHP
        Türkiye'nin terörle yürüttüğü mücadeleye değinen Övür, Türkiye'deki partilerin HDP'yi yalnızlaştırması gerektiğini ifade etti. Ancak bu konuda CHP'nin HDP'nin yalnızlaşmasına izin vermediğini söyledi. Övür, CHP'nin HDP'ye motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

        "NASIL OLSA CHP BENİ SAVUNUYOR"
        HDP'nin "Nasıl olsa benim savunan bir CHP var" dediğini söyleyen Övür, CHP'nin tek hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek olduğunu söyledi.

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