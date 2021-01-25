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    • 25.01.2021 08:59
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    Sağlık Bakanı sosyal medyadan duyurmuştu... Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

    Türkiye'nin günlük aşı tablosu 'nın 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Sağlık Bakanı , gelişmeyi geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bakan Koca, "Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu ’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu" demişti.

    Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

    Türkiye'de aşılama süreci hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz ettiği aşı haritası aktif hale getirildi.

    25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla aşı haritası erişime açıldı.

    Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

    EN FAZLA AŞI İSTANBUL'DA VURULDU
    Haritada en fazla İstanbul'da aşının yapıldığı görülüyor. En fazla aşkının vurulduğu İstanbul'u, Ankara takip ediyor.

    FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyurmuştu.

        Bakan Koca, "Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu" demişti.

        ÇİN'DEN İKİNCİ PARTİ AŞI GELDİ
        Bu sabah saatlerinde koronavirüs aşısının ikinci partisi Çin'den İstanbul Havalimanı'na getirildi.

        Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı getirildi.

        Aşılar yine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı depolarında 14 gün boyunca muhafaza edilecek.

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