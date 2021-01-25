Türkiye'de aşılama süreci hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz ettiği aşı haritası aktif hale getirildi.
25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla aşı haritası erişime açıldı.
Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.
EN FAZLA AŞI İSTANBUL'DA VURULDU
Haritada en fazla İstanbul'da aşının yapıldığı görülüyor. En fazla aşkının vurulduğu İstanbul'u, Ankara takip ediyor.
FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyurmuştu.