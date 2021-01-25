SON DAKİKA: 'Mozart' gemisinde 7 saatlik dehşet! Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızı kurtaracağız

"Murat amca ile oğlunu en kısa zamanda buluşturacağız inşallah." diyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. İnşallah en kısa zamanda çözmeyi ümit ediyoruz. Onunla ilgili birçok derin çalışmalarımız var. Dışişleri Bakanlığımız ile sürekli görüşme halindeyiz. İnşallah evladımızı en kısa zamanda Murat amcaya kavuşturma amacındayız. Türk devleti her zaman onların yanındadır. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."

NİJERYA AÇIKLARINDA KAÇIRILAN 'MOZART' GEMİSİNDE 7 SAATLİK DEHŞET: İÇERİ GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTILAR

Türk mürettebatın görev yaptığı Liberya bayraklı konteyner gemisi 'Mozart', önceki gün Nijerya'nın Lagos kentinden Capetown'a giderken 180 mil açıkta korsan saldırısına uğradı. Gemiye çıktıklarında ikinci mühendis Farman Ismayılov'u öldüren korsanlar, üçüncü güverte zabiti Furkan Yaren ile yağcı Bahadır Yeşilalan'ı gemide bırakıp, 15 mürettebatı beraberlerinde götürdü. Başmühendis Süha Tatlıgül ise korsanlardan saklanarak kurtuldu.