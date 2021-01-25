Megakent İstanbul'un genelinde etkili olan kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlayan kardan oluşan sular, barajları doldurmaya başladı.
Aralık ayında doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine düşen Elma barajı, Ocak ayının sonunda yüzde 36 seviyelerine yükseldi.
İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2020 yılının Mayıs ayında toplam doluluk oranı 66.58'e çıkmışken aynı yıl Aralık ayında yüzde 22.32 olarak kayıtlara geçmişti.