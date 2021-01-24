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    • 24.01.2021 14:11
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    Son dakika: Sağlık Bakanı 'dan flaş açıklaması

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak." dedi. Koca, "Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

    Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.

    Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." bilgisini verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması