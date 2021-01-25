SON SÖZLERİ BAKIN NE OLMUŞ!

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz, ağabeyi ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Ağabeyi ile son olarak 3 gün önce görüştüklerini belirten Dilsiz, "Olaydan önce konuştuğum ağabeyim 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' demişti.