Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi, korsan saldırısına uğradı.
Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemide, Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti. Korsanlar, 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için başlattığı girişimleri sürdürürken, gemiye yapılan baskın anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.