"5 MİLYON DOLAR FİDYE İSTİYORLAR"

Korsanların 5 milyon dolar fidye istediğinin iddia edildiğini belirten Nazif Karaman şu ifadeleri kullandı:

"Korsanlar yarım saat gemiyi kovalıyorlar. Gemide 19 kişi var. Mürettebat direniyor. Yani kendilerini alı koyması 7 saat sürüyor. Gemidekiler saclarla kapalı bir odaya kilitliyor kendilerini… Korsanlar balyozlarla tam yarım saat bu kapıyı vurarak kırmak istiyorlar. Kapıda 12 milimetrelik bir sac bulunmakta. Sonra kıramayınca taş motoruyla kapıyı kesip bir delik açıyorlar. Oradan içeri giriyorlar. Direkt içeri silahlarla ateş ediyorlar. Bu sırada Azerbaycanlı bir kardeşimiz orada vefat ediyor. Ve diğer kişiler, personel alı konuluyor, korsanlar tarafından götürülüyor. Geriye sadece 3 kişi bırakılıyor. Ve bugün gemi Gabon'da limana ulaştı sağ salim. Oradaki kişiler tedaviye alındı. 15 kişi korsanların elinde, Nijerya'da botlara alınarak bir bölgeye götürüldüler. Güçlü bir kaynağa dayanan iddiaya göre; korsanlar 5 milyon dolar fidye istiyor."

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