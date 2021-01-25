



"TÜRK VATANDAŞLARININ HAKLARININ ARANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kazada yaralanan bazı kazazedelerin avukatı Seyit Şahin, şunları söyledi: "Biz, kazada yaralanan Türk vatandaşlarından bazılarının haklarının aranması açısından arkamda görmüş olduğunuz Chicago Mahkemeleri'nde uçağın üreticisi firması Boeing aleyhine tazminat davamızı açtık. Tabii bu dava Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde Türk vatandaşlarının haklarının aranması yönünden Türk hukuk tarihi açısından önem arz eden bir dava. Söz konusu davayı ben ve yine Amerikalı üç kıymetli meslektaşımız yürüteceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu meslektaşlarımızdan biri yine Amerika'nın çok ünlü avukatlarından sayın Hunter Shkolnik, Türk vatandaşların haklarının sonuna kadar aranması ve adaletin yerini bulması için biz burada hukukçular olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah olumlu bir sonuç alacağımızı umut ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz. İnşallah Boeing'in kusuru nedeniyle gerekli tazminatı ödemesini sağlayacağız."