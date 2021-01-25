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    lı korsanlar açıklarında Türk gemisini rehin aldı: 5 milyon dolar fidye istiyorlar

    lı deniz haydutları, açıklarında Türk gemisini rehin aldı. Bir mürettebatı öldürüp 15 personeli kaçırdı. 5 milyon dolar fidye isteyen korsanları yakalamak için görüşmeler başladı.

    Zodyakla bastılar



    Batı Afrika ülkesi açıklarında bayraklı M/V Mozart isimli Türk gemisi, önceki gün saati ile 10.30'da korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Gemi personeli, uzun namlulu silahlarla gemiyi basan korsanları görünce, kendilerini güvenli alana kilitlediler.

    Ancak deniz haydutları, 5- 6 saat uğraş sonucunda kapıyı kırıp 15 Türk personeli yanlarına alarak gemiyi terk ettiler. Arbede sırasında 2. mühendis Farman İsmayilov vurularak hayatını kaybetti.



    Gabon'un Gentil Limanı'na ulaşan gemiyi, Türkiye'nin Lebrevil Büyükelçiliği personeli karşıladı.



    Kaptan Furkan Yaren

    , ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri, mürettebatın kurtarılması için seferber etti.



    ÖZELLİKLE TÜRK GEMİLERİ
    Aynı bölgede 30 Kasım'da haydutları bir gemimizi rehin aldı. Ancak o zaman soygun yaptılar. Deniz uzmanları, "Özellikle Türk gemilerine yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Bu sadece fidye işi değil" diyor.

    ERDOĞAN'DAN 2. TELEFON
    Başkan Erdoğan, gemi kaptanlarından ile 2. kez telefonda konuştu. Personelin sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, kurtarma girişimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.




    Kaptanlar ile en



    Gökhan



    Ünsal ve



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