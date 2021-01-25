Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında Liberya bayraklı M/V Mozart isimli Türk gemisi, önceki gün Türkiye saati ile 10.30'da korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Gemi personeli, uzun namlulu silahlarla gemiyi basan korsanları görünce, kendilerini güvenli alana kilitlediler.
Ancak deniz haydutları, 5- 6 saat uğraş sonucunda kapıyı kırıp 15 Türk personeli yanlarına alarak gemiyi terk ettiler. Arbede sırasında 2. mühendis Farman İsmayilov vurularak hayatını kaybetti.
Gabon'un Gentil Limanı'na ulaşan gemiyi, Türkiye'nin Lebrevil Büyükelçiliği personeli karşıladı.
Kaptan Furkan Yaren
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri, mürettebatın kurtarılması için seferber etti.
ÖZELLİKLE TÜRK GEMİLERİ
Aynı bölgede 30 Kasım'da haydutları bir gemimizi rehin aldı. Ancak o zaman soygun yaptılar. Deniz uzmanları, "Özellikle Türk gemilerine yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Bu sadece fidye işi değil" diyor.
ERDOĞAN'DAN 2. TELEFON
Başkan Erdoğan, gemi kaptanlarından Furkan Yaren ile 2. kez telefonda konuştu. Personelin sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, kurtarma girişimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Kaptanlar Doğancan Cengil ile Furkan Yaren
Gökhan Burhan
Ünsal ve Nesrin Dilsiz