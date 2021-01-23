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    • 24.01.2021 03:03
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    açıklarındaki Türk gemisine düzenlenen korsan saldırısının arkasında mı var? "Planlı bir saldırıydı"

    açıklarındaki nde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı.Saldırı sonucunda ise 1 denizci yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin A Haber ekranlarında açıklama yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, saldırının normal bir korsanlık saldırısının olmadığını ifade etti.

    açıklarındaki nde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı.Saldırı sonucunda ise 1 denizci yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin A Haber ekranlarında açıklama yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, saldırının normal bir korsanlık saldırısının olmadığını ifade etti.

    KORSANLIK BÖLGEDE TEKRAR HORTLADI
    ve açıklarında korsanlığın tekrar hortladığını belirten Başbuğ, Nijerya'nın son dönemde korsanlık faaliyetlerinde önde genel ülke olduğunu ifade etti.

    SALDIRIDA KASIT NET OLARAK VAR
    Korsanlık faaliyetlerinin genelde fidye veya malı gasp etme amacıyla yapıldığını söyleyen Başbuğ, olay yerinden alınan bilgilere göre saldırıda bir kasıt olduğunu görmenin zor olmadığı da sözlerine ekledi.

    ŞİDDETİ TIRMANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATTILAR
    Uzun namlulu silahlarla gemiye saldırıldığını söyleyen Başbuğ, şiddeti tırmandırma noktasında korsanların böyle bir hamle yaptığını ifade etti.

    YARDIM GECİKTİ
    Gemiye yapılan saldırı anında gemiden acil yardım çağrısı yapıldığını belirten Başbuğ, geminin sahilden çok uzak olduğu için yardımın geciktiğini de söyledi.

    FİDYE AMACI MI TAŞIYOR?
    Bu tür saldırıların genelde sabaha karşı yapıldığını söyleyen Coşkun Başbuğ bu saldırının fidye amacıyla yapılıp yapılmadığına yönelik şüphelerin olduğunu belirtti.

    TÜRKİYE'YE GÖNDERME OLABİLİR
    Başbuğ 'nin fırkateynini suya indirdiği dönemde böyle bir saldırının gerçekleşmesinin Türkiye'ye yönelik bir gönderme olarak algılanabileceğini söyledi.

    FRANSA'NIN PARMAĞI MI VAR?
    Yaşanan coğrafyada 'nın etkinliğine vurgu yapan Başbuğ, korsanların bu noktada kullanılabilir olabileceğini belirtti. Türkiye'nin ve Afrika'da attığı adımların bazı batılı güçleri rahatsız ettiğini hatırlatmakta fayda olduğunu sözlerine ekledi.

    M/V MOZART PERSONEL LİSTESİ:
    Kaptan

    2. Kaptan

    3. Kaptan

    4. Kaptan

    Baş mühendis

    2. mühendis

    3. mühendis

    E.zabiti Gökhan Buran

    Reis Vedat Aksan

    Gemici Erdi Erman

    Gemici Halil Gülçür

    Gemici Ünsal Dilsiz

    Gemici Adil Alkan

    Gemici İlyas Baş

    Fiter Mesut Meral

    Yağcı Bahadır Yeşilalan

    Yağcı Gökhan Lale

    Aşçı Mustafa Benklioğlu

    Güverte stajeri Hamza Orhan

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    Haberler Güncel Nijerya açıklarındaki Türk gemisine düzenlenen korsan saldırısının arkasında Fransa mı var? "Planlı bir saldırıydı"