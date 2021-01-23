Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı.Saldırı sonucunda ise 1 denizci yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin A Haber ekranlarında açıklama yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, saldırının normal bir korsanlık saldırısının olmadığını ifade etti.

KORSANLIK BÖLGEDE TEKRAR HORTLADI

Akdeniz ve Afrika açıklarında korsanlığın tekrar hortladığını belirten Başbuğ, Nijerya'nın son dönemde korsanlık faaliyetlerinde önde genel ülke olduğunu ifade etti.

SALDIRIDA KASIT NET OLARAK VAR

Korsanlık faaliyetlerinin genelde fidye veya malı gasp etme amacıyla yapıldığını söyleyen Başbuğ, olay yerinden alınan bilgilere göre saldırıda bir kasıt olduğunu görmenin zor olmadığı da sözlerine ekledi.

ŞİDDETİ TIRMANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATTILAR

Uzun namlulu silahlarla gemiye saldırıldığını söyleyen Başbuğ, şiddeti tırmandırma noktasında korsanların böyle bir hamle yaptığını ifade etti.

YARDIM GECİKTİ

Gemiye yapılan saldırı anında gemiden acil yardım çağrısı yapıldığını belirten Başbuğ, geminin sahilden çok uzak olduğu için yardımın geciktiğini de söyledi.

FİDYE AMACI MI TAŞIYOR?

Bu tür saldırıların genelde sabaha karşı yapıldığını söyleyen Coşkun Başbuğ bu saldırının fidye amacıyla yapılıp yapılmadığına yönelik şüphelerin olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE GÖNDERME OLABİLİR

Başbuğ Türkiye'nin İstanbul fırkateynini suya indirdiği dönemde böyle bir saldırının gerçekleşmesinin Türkiye'ye yönelik bir gönderme olarak algılanabileceğini söyledi.

FRANSA'NIN PARMAĞI MI VAR?

Yaşanan coğrafyada Fransa'nın etkinliğine vurgu yapan Başbuğ, korsanların bu noktada kullanılabilir olabileceğini belirtti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'da attığı adımların bazı batılı güçleri rahatsız ettiğini hatırlatmakta fayda olduğunu sözlerine ekledi.

M/V MOZART PERSONEL LİSTESİ:

Kaptan Mustafa Kaya

2. Kaptan Melih Çetin

3. Kaptan Doğancan Cengil

4. Kaptan Furkan Yaren

Baş mühendis Süha Tatlıgül

2. mühendis Farman Ismayılov

3. mühendis Yasin Alper Şeker

E.zabiti Gökhan Buran

Reis Vedat Aksan

Gemici Erdi Erman

Gemici Halil Gülçür

Gemici Ünsal Dilsiz

Gemici Adil Alkan

Gemici İlyas Baş

Fiter Mesut Meral

Yağcı Bahadır Yeşilalan

Yağcı Gökhan Lale

Aşçı Mustafa Benklioğlu

Güverte stajeri Hamza Orhan