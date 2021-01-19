Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Güncel Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı

Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı

Son dakika haberi... Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

19.01.2021 09:55 - Son Güncelleme: 19.01.2021 09:55
Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı

Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

DİĞER GALERİLER