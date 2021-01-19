Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı
Son dakika haberi... Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı.
19.01.2021 09:55
- Son Güncelleme: 19.01.2021 09:55
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