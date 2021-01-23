Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.01.2021 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2021 10:33
    ABONE OL

    : barajlarında oranı yüzde 31,89'a yükseldi

    Son günlerde yaşanan kar yağışı barajlardaki oranını arttırdı. haberine göre 'da barajların yüzde 31,89'a çıktı. Yüzde 19,16'ya kadar gerileyen baraj doluluğu son dönemde 12 puandan fazla artış gösterdi. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da haftaya perşembe kar yağışı bekleniyor.

    İstanbul barajlarında son durum

    'da baraj oranında artış devam ediyor.

    verilerine göre, kentte barajların yüzde 31,89'a yükseldi.



    Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.




    Geçen yıl bugünlerde baraj doluluk oranı yüzde 54,41 seviyesindeydi.

    GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

    17 Ocak: Yüzde 29,48

    18 Ocak: Yüzde 30,10

    19 Ocak: Yüzde 30,52



    20 Ocak: Yüzde 30,77

    21 Ocak: Yüzde 31,04

    22 Ocak: Yüzde 31,39

    23 Ocak: Yüzde 31,89

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 31,89'a yükseldi