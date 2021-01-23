İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor.



İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 31,89'a yükseldi.





Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.







Geçen yıl bugünlerde baraj doluluk oranı yüzde 54,41 seviyesindeydi.





GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI



17 Ocak: Yüzde 29,48



18 Ocak: Yüzde 30,10



19 Ocak: Yüzde 30,52







20 Ocak: Yüzde 30,77



21 Ocak: Yüzde 31,04



22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89